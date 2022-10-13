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1 час назад

Посол России рассказал о роли Франции в урегулировании конфликта на Украине

Lenta.ruиещё 1

Посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что не стоит ждать глобального участия Франции в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Посол РФ рассказал о роли Франции в урегулировании конфликта на Украине
Фото: ТАССТАСС

Дело в том, что, по мнению посла, «главный игрок» находится не в Европе, а за океаном.

«Поэтому европейские страны не могут играть какой-либо решающей роли в возможном процессе урегулирования», — подчеркнул дипломат.

Также собеседник издания упомянул, что Германия и Франция ничего не сделали для реализации минских соглашений. Вместе с тем, как отметил Мешков, одним из элементов диалога Москвы и Парижа являются отдельные темы, связанные с происходящими событиями на Украине. Поэтому в настоящее время лучше рассчитывать на подключение Франции к решению конкретных вопросов, связанных с Запорожской АЭС и вывозом зерна.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина в будущем будет обязана начать переговоры с Россией. Он подчеркнул, что это будет в интересах обеих сторон.

Политика,Эммануэль Макрон,Алексей Мешков,
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