Степашин заявил об отсутствии альтернативы Путину на посту президента

Учитывая проходящую частичную мобилизацию в России, очевидно, что никакой замены российскому президенту Владимиру Путину быть не может, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего главу правительства РФ Сергея Степашина.

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Так он прокомментировал предстоящие в 2024 году выборы главы государства. Еще один аргумент, согласно которому, Путину нет замены, это активные боевые действия «против НАТО и американцев».

Экс-глава кабмина заявил, что думал о том, стоит ли через два года Путину идти в президенты или нет, но «никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации, по сути дела активных боевых действий против НАТО и американцев», — сказал политик.

Степашин отметил, что «вечно нельзя быть руководителем страны», но в данном случае действующему российскому лидеру нужно остаться на посту.

«Я считаю, что Путину придется, хочет или не хочет, свой крест пронести еще, до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир», - подчеркнул Степашин.