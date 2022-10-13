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28 минут назад

Степашин рассказал о замене для Путина на посту президента

Елена Прошина

Учитывая проходящую частичную мобилизацию в России, очевидно, что никакой замены российскому президенту Владимиру Путину быть не может, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего главу правительства РФ Сергея Степашина.

Степашин рассказал о замене для Путина на посту президента
Фото: ТАССТАСС

Так он прокомментировал предстоящие в 2024 году выборы главы государства. Еще один аргумент, согласно которому, Путину нет замены, это активные боевые действия «против НАТО и американцев».

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Экс-глава кабмина заявил, что думал о том, стоит ли через два года Путину идти в президенты или нет, но «никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации, по сути дела активных боевых действий против НАТО и американцев», — сказал политик.

Степашин отметил, что «вечно нельзя быть руководителем страны», но в данном случае действующему российскому лидеру нужно остаться на посту.

«Я считаю, что Путину придется, хочет или не хочет, свой крест пронести еще, до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир», - подчеркнул Степашин.

Выборы президента РФ состоятся в 2024 году. На них планируется выделить из бюджета более 33 млрд рублей, следует из проекта бюджета за 2023 год, внесенном правительством на рассмотрение депутатов Госдумы.

Политика,Сергей Степашин,Владимир Путин,НАТО,Госдума,Правительство РФ,
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