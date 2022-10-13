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54 минуты назад

Степашин: никакой замены Путину в выборах 2024 года не может быть

Ura.Ru

Учитывая начало частичной мобилизации в России очевидно, что никакой замены президенту РФ Владимиру Путину быть не может. Об этом заявил бывший председатель правительства Сергей Степашин, комментируя выборы 2024 года.

Степашин: никакой замены Путину в выборах 2024 года не может быть
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас совершенно очевидно, что никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации, по сути дела активных боевых действий против НАТО и американцев», — сказал Степашин.

Его слова передает РИА «Новости». По его словам, Путину необходимо остаться на посту.

Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел частичную мобилизацию в связи со спецоперацией, которую в настоящий момент проводит Россия на территории Украины. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Ранее сообщалось, что на выборы президента России в 2024 году планируется выделить более 33 миллиарда рублей. Это следует из проекта бюджета за 2023 год, внесенный кабмином в Госдуму.

Политика,Сергей Степашин,Владимир Путин,НАТО,Госдума,
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