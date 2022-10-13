Российский посол в США приехал в тюрьму к Виктору Буту

По словам дипломата, визит длился полтора часа и был нацелен на выражение поддержки соотечественнику со стороны России. Он уточнил, что для посещения были созданы все необходимые условия, а во время беседы их никто не беспокоил. Антонов отметил, что Бут пребывает в хорошем физическом и психологическом состоянии, однако ему не хватает нормального общения.