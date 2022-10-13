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1 час назад

Российский посол в США приехал в тюрьму к Виктору Буту

Lenta.ruиещё 5

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о своем посещении заключенного Виктора Бута, находящегося в американской тюрьме. Его слова приводит РИА Новости.

Российский посол в США приехал в тюрьму к Виктору Буту
Фото: ТАССТАСС

По словам дипломата, визит длился полтора часа и был нацелен на выражение поддержки соотечественнику со стороны России. Он уточнил, что для посещения были созданы все необходимые условия, а во время беседы их никто не беспокоил. Антонов отметил, что Бут пребывает в хорошем физическом и психологическом состоянии, однако ему не хватает нормального общения.

«Он говорил о том, что немножко даже стал забывать некоторые русские слова, потому что не с кем поговорить. Мы передаем ему газеты, журналы, все это приходит, к сожалению, с большим опозданием — где-то три-четыре недели», — поделился российский посол.

Антонов добавил, что Бута интересовали все происходящие на родине события, начиная от развития конфликта на Украине, и заканчивая новинками в сфере искусства.

«Это человек богатой души, огромных знаний. Он даже здесь продолжает... изучать китайский язык. Выучил уже 500 иероглифов. Знает персидский язык. Я вам сегодня не перечислю те языки, которые он знает. Это очень вдохновляет», — сообщил дипломат.

Ранее адвокат Бута Стив Зиссу допустил существование шансов обмена своего клиента. По его словам, это станет возможным только после промежуточных выборов в Конгресс США.

Политика,Виктор Бут,Анатолий Антонов,Конгресс США,
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