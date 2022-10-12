«Немного отрезвели»: эксперт оценил отношение США к России

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев заявил, что США «немного отрезвели» в отношении к России и в чем-то начали придавать ей большую значимость. Об этом сообщает РИА «Новости».
Новая стратегия национальной безопасности США закрепила КНР в статусе «самого серьезного геополитического вызова», а Россию в статусе актуальной угрозы безопасности.
Также там говорится о том, что Вашингтон не стремятся к конфликту и не хочет разделения между странами на «жёсткие блоки».
«Здесь ничего принципиально нового США не сообщают. Они закрепляют позиции, которые уже обозначились ранее. Китай – главный конкурент и главный противник, но при этом они признают его значимость в мировой экономике», – заявил Рогулев.
Он также отметил, что КНР и США имеют большое взаимопроникновение экономик и гигантский товарооборот.
«Второй момент – в некотором роде повышается статус России. Раньше совсем списывали со счета, а теперь признают за Россией статус страны, которая в состоянии оказывать непосредственную угрозу США. В первую очередь имеется в виду ядерный потенциал», – добавил он. По мнению Рогулева, в новой стратегии национальной безопасности США говорится о том, что Россия в состоянии ответить «разгромным образом».
Таким образом, по словам эксперта, США фиксируют изменения как в отношении Китая, так и в отношении России.
«После последних шагов, ошибочных, связанных и с ошибками, и с просчетами – и в оценках состояния России, общества, экономики, роли России в мировой торговле и ее влияния в мире, а также связей России за пределами континента. Эти просчеты здесь не зафиксированы, но косвенно находят свое подтверждение в том, что они признают за Россией важную роль... Немного отрезвели. Не окончательно, потому что здравого смысла мы пока не наблюдаем», – заключил Рогулев.