«Немного отрезвели»: эксперт оценил отношение США к России

«После последних шагов, ошибочных, связанных и с ошибками, и с просчетами – и в оценках состояния России, общества, экономики, роли России в мировой торговле и ее влияния в мире, а также связей России за пределами континента. Эти просчеты здесь не зафиксированы, но косвенно находят свое подтверждение в том, что они признают за Россией важную роль... Немного отрезвели. Не окончательно, потому что здравого смысла мы пока не наблюдаем», – заключил Рогулев.