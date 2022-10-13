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24 минуты назад

Захарова ответила на санкции Японии против России

Lenta.ruиещё 1

Санкции, введенные Японией в отношении России, незаконны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова ответила на санкции Японии против России
Фото: ТАССТАСС

Она указала, что односторонние рестрикции, включая запрет на поставки материалов, «имеющих отношение к производству химического оружия», вызывают недоумение. Также она пообещала, что Москва не оставит этот недружественный шаг без адекватного ответа.

Захарова напомнила, что Россия в 2017 году полностью уничтожила все запасы химического оружия, а Япония за 70 лет не утилизировала химбоеприпасы на оккупированной ей в свое время территории Китая.

«Цинизм ситуации усиливается тем, что Япония так и не раскаялась за свои преступные эксперименты в годы Второй мировой войны по применению бактериологического и химического оружия, в том числе под эгидой отряда 731», — добавила дипломат.

26 сентября власти Японии утвердили новый пакет санкций против России. Рестрикции распространяются на 21 организацию, связанную с оборонной промышленностью. Также вводится запрет на поставки товаров, имеющих отношение к производству химического оружия. Ограничения вступили в силу 3 октября. В списки организаций, в отношении которых действует запрет на экспорт из Японии, попали ОАО «Мосэлектронпроект», НПО «Эталон», АО «Энергия», АО «ВО "Машприборинторг"», АО «Информакустика», завод «Салют», Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Токио после начала спецоперации на Украине неоднократно вводил санкции против России. В частности, с 17 июня Япония ввела запрет на экспорт в Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и другой техники. До этого страна расширила запрет на экспорт товаров в Россию, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры».

Политика,Мария Захарова,МИД России,Курчатовский институт,
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