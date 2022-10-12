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40 минут назад

В Кремле Зеленскому на отказ от переговоров с Путиным ответили одной фразой

Елена Прошина

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал отказ главы Украины Владимира Зеленского от переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным. Он посоветовал первому «никогда не говорить никогда», передает ТАСС.

В Кремле Зеленскому на отказ от переговоров с Путиным ответили одной фразой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Всем известны высказывания Зеленскoго, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу: никогда не говори никогда», — сказал Ушаков.

Напомним, что Зеленский подписал указ, который предполагает отказ от переговоров с Путиным. С инициативой данного решения выступил Совет нацбезопасности и обороны Украины.

Политика,Владимир Зеленский,Юрий Ушаков,Владимир Путин,
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