В Кремле Зеленскому на отказ от переговоров с Путиным ответили одной фразой

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал отказ главы Украины Владимира Зеленского от переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным. Он посоветовал первому «никогда не говорить никогда», передает ТАСС.
«Всем известны высказывания Зеленскoго, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу: никогда не говори никогда», — сказал Ушаков.
Напомним, что Зеленский подписал указ, который предполагает отказ от переговоров с Путиным. С инициативой данного решения выступил Совет нацбезопасности и обороны Украины.