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28 минут назад

Медведев раскритиковал высказывания экс-директора ЦРУ Леона Панетты

Илья Родин

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале высказывания экс-главы ЦРУ Леона Панетты о ситуации на Украине. Он напомнил бывшему высокопоставленному деятелю о возможностях российских сил ядерного сдерживания.

Медведев раскритиковал высказывания экс-директора ЦРУ Леона Панетты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Леон Панетта призвал США быть готовыми к применению всех вооружений и военной техники, включая самолеты и крылатые ракеты, против России. Он объяснил это тем, что следует обеспечить безопасность Украины.

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Медведев рассказал, что в Штатах «ещё один старый дурень нашёлся», который позволяет себе резкие высказывания в адрес РФ.

Зампредседателя подчеркнул, что экс-чиновник такого ранга должен отчетливо понимать, «какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания».

Вместе с тем, пояснил Медведев, слова Панетты можно «списать» на его возраст. Бывшему главе ЦРУ исполнилось 84 года.

Политика,Леон Панетта,Дмитрий Медведев,ЦРУ,Совет безопасности РФ,Пентагон,
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