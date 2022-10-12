Медведев раскритиковал высказывания экс-директора ЦРУ Леона Панетты

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале высказывания экс-главы ЦРУ Леона Панетты о ситуации на Украине. Он напомнил бывшему высокопоставленному деятелю о возможностях российских сил ядерного сдерживания.

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Отмечается, что Леон Панетта призвал США быть готовыми к применению всех вооружений и военной техники, включая самолеты и крылатые ракеты, против России. Он объяснил это тем, что следует обеспечить безопасность Украины.

Медведев рассказал, что в Штатах «ещё один старый дурень нашёлся», который позволяет себе резкие высказывания в адрес РФ.

Зампредседателя подчеркнул, что экс-чиновник такого ранга должен отчетливо понимать, «какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания».