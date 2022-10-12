Помощник Путина отреагировал на отказ Зеленского от переговоров одной фразой

«Всем известны высказывания Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи вспомню известную фразу: «никогда не говори никогда», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины — в частности, о невозможности переговоров с действующим президентом РФ. Еще до проведения референдумов украинский президент заявлял, что после них говорить с Москвой «будет уже не о чем». Кроме того, Зеленский ввел в действие одобренный СНБО текст обращения в НАТО об ускоренном вступлении в Североатлантический альянс. Президент России Владимир Путин говорил, что Москва готова к переговорам — но не будет обсуждать выбор жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины.