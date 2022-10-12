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28 минут назад

Новак: санкции против РФ угрожают мировой энергетической безопасности и тормозят экономику

Газета.Ruиещё 1

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что санкции, введенные против России, угрожают энергетической безопасности не только Европы, но и всего мира, передает ТАСС.

Новак высказался о санкциях против РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В результате введения этих санкций, отметил он, на многих рынках возникает дефицит энергетических ресурсов, в первую очередь это происходит на европейском рынке, где наблюдается дефицит газа, угля, нефтепродуктов и электроэнергии.

Таких высоких цен не было 50 лет, указал Новак.

«Волатильность этих цен, в свою очередь, приводит к кризисным моментам. Цены повышены не только на нефть, газ, электроэнергию, а на металлы, на удобрения, многие промышленные товары и продукцию, что вызывает инфляцию, торможение роста экономики», — сказал вице-премьер.

Ранее на полях Российской энергетической недели - 2022 Новак заявил, что Россия ожидает восстановления добычи на проекте «Сахалин-1» после смены оператора. Он отметил, что проект важен не только для Сахалинской области, но и для всей страны в целом.

Политика,Александр Новак,
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