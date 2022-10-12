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41 минуту назад

Мосгорсуд признал законным продление ареста депутату Илье Яшину

Газета.Ruиещё 2

Московский городской суд оставил без изменений постановление об аресте бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Мосгорсуд признал законным продление ареста депутату Илье Яшину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне по ходатайству следствия Басманный суд Москвы принял решение продлить срок пребывания Яшина в СИЗО до 12 ноября 2022 года. Во время пересмотра постановления в Мосгорсуде судья признал решение о продлении ареста законным.

Ранее сообщалось, что Илье Яшину предъявили окончательное обвинение по делу о распространении фейков про Вооруженные силы РФ. По словам адвоката Прохорова, его дело может поступить в суд в октябре этого года.

Политика,Илья Яшин,Мосгорсуд,
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