В Кремле объяснили передачу Путиным пальто президенту ОАЭ

Президент России Владимир Путин накинул пальто на плечи своему коллеге из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в знак внимания. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Встреча президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна прошла 11 октября в Санкт-Петербурге.

Сегодня входе пресс-конференции официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, вернули ли Владимиру Путину пальто, которое он накануне накинул на плечи президента ОАЭ.

«Не могу ответить на ваш вопрос. Это определенный жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей (двух стран)», - пояснил он.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что, даже если пальто не вернут, это не создаст каких-либо трудностей.