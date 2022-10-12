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21 минуту назад

В Кремле объяснили передачу Путиным пальто президенту ОАЭ

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин накинул пальто на плечи своему коллеге из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в знак внимания. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле объяснили передачу Путиным пальто президенту ОАЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна прошла 11 октября в Санкт-Петербурге.

Сегодня входе пресс-конференции официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, вернули ли Владимиру Путину пальто, которое он накануне накинул на плечи президента ОАЭ.

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«Не могу ответить на ваш вопрос. Это определенный жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей (двух стран)», - пояснил он.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что, даже если пальто не вернут, это не создаст каких-либо трудностей.

«Не думаю, что это будет проблемой», - заметил он.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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