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38 минут назад

Путин обвинил в терактах на «Северных потоках» конкурентов России

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма и заявил, что за взрывами стоят конкуренты России. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Путин сделал на форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, некоторые участники энергорынка «ведут подрывную деятельность» и уничтожают инфраструктуру конкурентов.

«Нет сомнений, что это акт международного терроризма», - подчеркнул Путин.

Он отметил, что это «опаснейший прецедент», с помощью которого конкуренты России заставляют Европу покупать энергоресурсы по завышенным ценам.

Ранее на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошло несколько утечек за один день. В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя.

В России заговорили о приостановке добычи нефти

В Швеции сообщили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы. Шведские власти квалифицировали это как «грубый саботаж». В Кремле случившееся назвали диверсией.

Швеция, Дания и Германия начали расследование, пообещав жесткий ответ на любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры ЕС.

Политика,Видео,Владимир Путин,ЕС,
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