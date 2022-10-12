Президент РФ Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма и заявил, что за взрывами стоят конкуренты России. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Путин сделал на форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, некоторые участники энергорынка «ведут подрывную деятельность» и уничтожают инфраструктуру конкурентов.

«Нет сомнений, что это акт международного терроризма», - подчеркнул Путин.

Он отметил, что это «опаснейший прецедент», с помощью которого конкуренты России заставляют Европу покупать энергоресурсы по завышенным ценам.

Ранее на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошло несколько утечек за один день. В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя.

В Швеции сообщили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы. Шведские власти квалифицировали это как «грубый саботаж». В Кремле случившееся назвали диверсией.