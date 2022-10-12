В Кремле рассказали о разговоре Путина с Маском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о недавнем разговоре Илона Маска с российским лидером Владимиром Путиным перед обнародованием американским бизнесменом плана урегулирования по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее издание Vice World News со ссылкой на рассылку политолога Eurasia Group Яна Бреммера сообщило, что глава Tesla общался с Путиным перед публикацией опроса, касающегося российско-украинского конфликта.

При этом сам Илон Маск уже опроверг эту информацию. Бизнесмен отметил, что у него действительно была беседа с главой России, однако она состоялась «около 18 месяцев назад» и касалась космоса.

Официальный представитель Кремля сегодня подтвердил, что разговор действительно был.

«Я лишь могу вам подтвердить, что, действительно, где-то года полтора тому назад у них был телефонный разговор», - заявил Дмитрий Песков журналистам.