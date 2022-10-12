В Кремле рассказали о разговоре Путина с Маском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о недавнем разговоре Илона Маска с российским лидером Владимиром Путиным перед обнародованием американским бизнесменом плана урегулирования по Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее издание Vice World News со ссылкой на рассылку политолога Eurasia Group Яна Бреммера сообщило, что глава Tesla общался с Путиным перед публикацией опроса, касающегося российско-украинского конфликта.
При этом сам Илон Маск уже опроверг эту информацию. Бизнесмен отметил, что у него действительно была беседа с главой России, однако она состоялась «около 18 месяцев назад» и касалась космоса.
Официальный представитель Кремля сегодня подтвердил, что разговор действительно был.
«Я лишь могу вам подтвердить, что, действительно, где-то года полтора тому назад у них был телефонный разговор», - заявил Дмитрий Песков журналистам.
Илон Маск 3 сентября опубликовал в соцсетях мирный план, который, по его мнению, должен положить конец украинскому кризису. По словам предпринимателя, Крым должен принадлежать России, а Украина - обеспечить водоснабжение полуострова. При этом он назвал передачу Крыма ошибкой генсека СССР Никиты Хрущева и выступил за нейтральный статус Украины.