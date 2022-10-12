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6 минут назад

Песков оценил слова Столтенберга о победе России

Никита Бородкин

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие альянса в конфликте на Украине своими словами о том, что победа России станет поражением для НАТО. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков оценил слова Столтенберга о победе России на Украине
Фото: ТАССТАСС

На вопрос журналистов о том, будет ли Москва предпринимать какие-то действия, Песков заметил, что РФ уже их «предпринимает, начиная с 24 февраля».

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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11 октября Столтенберг на пресс-конференции перед заседание глав Минобороны альянса заявил, что победа России на Украине станет поражением для НАТО, и этого «нельзя допустить».

Политика,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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