Песков оценил слова Столтенберга о победе России на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие альянса в конфликте на Украине своими словами о том, что победа России станет поражением для НАТО. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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На вопрос журналистов о том, будет ли Москва предпринимать какие-то действия, Песков заметил, что РФ уже их «предпринимает, начиная с 24 февраля».

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».