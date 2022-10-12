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43 минуты назад

Песков назвал жестом внимания передачу пальто Путина президенту ОАЭ Нахайяну

Газета.Ruиещё 5

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин накинул свое пальто на плечи главы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в качестве жеста внимания.

Песков назвал жестом внимания передачу пальто Путина президенту ОАЭ Нахайяну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здесь определенные жесты внимания, которые полностью отражают обоюдный настрой руководителей», — сказал Песков.

На вопрос журналистов о том, вернул ли Нахайян пальто Путину, Песков не ответил. При этом он подчеркнул, что у российского главы не будет проблем с верхней одеждой, даже если представители ОАЭ не вернут пальто.

По словам пресс-секретаря, теплая атмосфера в ходе переговоров между двумя президентами обусловлена соответствующими отношениями между Россией и ОАЭ.

11 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге состоялась встреча Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна.

В ходе переговоров Путин заявил, что отношения ОАЭ и России являются важным фактором стабильности в регионе и мире. Он также поблагодарил Нахайяна за посреднические усилия ОАЭ, которые способствуют решению ряда гуманитарных вопросов.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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