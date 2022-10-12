В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
20 минут назад

В Кремле оценили актуальность целей спецоперации

Никита Бородкин

Актуальность целей по демилитаризации и денацификации Украины на фоне действий Киева только растет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле оценили актуальность целей спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел теракт. Из-за взрыва фуры частично обрушились два автомобильных пролета моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека.

По информации ФСБ, организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Спецслужба также установила личности 12 соучастников преступления, восемь из них задержаны. Среди них пятеро россиян, трое граждан Украины и Армении.

Также 12 октября стало известно, что ФСБ пресекла в России ряд терактов. В Брянске силовики предотвратили взрыв на транспортно-логистическом терминале — спецслужба задержала гражданина Украины, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) прибыл в РФ транзитом через Эстонию.

В Московской области был задержан другой гражданин Украины, который планировал устроить теракты, используя два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла».

Политика,Дмитрий Песков,ФСБ,СБУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители