Актуальность целей по демилитаризации и денацификации Украины на фоне действий Киева только растет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел теракт. Из-за взрыва фуры частично обрушились два автомобильных пролета моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека.

По информации ФСБ, организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Спецслужба также установила личности 12 соучастников преступления, восемь из них задержаны. Среди них пятеро россиян, трое граждан Украины и Армении.

Также 12 октября стало известно, что ФСБ пресекла в России ряд терактов. В Брянске силовики предотвратили взрыв на транспортно-логистическом терминале — спецслужба задержала гражданина Украины, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) прибыл в РФ транзитом через Эстонию.