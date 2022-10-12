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22 минуты назад

Песков раскрыл темы переговоров Путина с президентом ОАЭ

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал переговоры главы государства Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. Так, по словам представителя Кремля, сторонами обсуждалась ситуация на Украине, передает РИА Новости.

Песков раскрыл темы переговоров Путина с президентом ОАЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты играют важную роль в обмене пленными. Также Песков отметил, что Аль Нахайян сообщил российскому лидеру о позиции Украины.

Российская сторона, по словам представителя Кремля, заинтересована в продолжении посреднических усилий ОАЭ.

Глава ОАЭ раскрыл Путину позицию Украины по ряду вопросов

Аль Нахайян прибыл в Санкт-Петербург с визитом с целью проведения переговоров с российским президентом.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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