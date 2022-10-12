Песков раскрыл темы переговоров Путина с президентом ОАЭ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал переговоры главы государства Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. Так, по словам представителя Кремля, сторонами обсуждалась ситуация на Украине, передает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты играют важную роль в обмене пленными. Также Песков отметил, что Аль Нахайян сообщил российскому лидеру о позиции Украины.

Российская сторона, по словам представителя Кремля, заинтересована в продолжении посреднических усилий ОАЭ.