Песков: мобилизационной системе требуется модернизация

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле признают наличие ошибок в мобилизационной системе.
«Определенные ошибки и недостатки в работе этой системы заметили все. Очевидно, что президент России Владимир Путин сказал, что если бы мы это не сделали (не мобилизовали граждан — прим.), мы бы не знали о них», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что у любого государства должна быть эффективная мобилизационная система.
«Это не связано с продолжением мобилизации. Это связано с тем, что система должна быть приведена в порядок», — подытожил представитель Кремля.
Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил , что действующая в стране система мобилизации требует обновления, внедрения интеллектуальных передовых технологий.