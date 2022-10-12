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25 минут назад

Песков: ошибки в мобилизационной системе замечены, требуется модернизация

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле признают наличие ошибок в мобилизационной системе.

Песков: мобилизационной системе требуется модернизация
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Определенные ошибки и недостатки в работе этой системы заметили все. Очевидно, что президент России Владимир Путин сказал, что если бы мы это не сделали (не мобилизовали граждан — прим.), мы бы не знали о них», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что у любого государства должна быть эффективная мобилизационная система.

«Это не связано с продолжением мобилизации. Это связано с тем, что система должна быть приведена в порядок», — подытожил представитель Кремля.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил , что действующая в стране система мобилизации требует обновления, внедрения интеллектуальных передовых технологий.

Политика,Игорь Краснов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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