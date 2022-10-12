Умер депутат Госдумы Николай Петрунин

Депутат Госдумы от Тульской области Николай Петрунин умер в возрасте 46 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Николай Юрьевич с 2016 года представлял Тульскую область, был первым заместителем председателя комитета Госдумы по энергетике», — говорится в публикации.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Петрунина. Он отметил, что парламентарий был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, а избиратели ему доверяли.
По информации источника издания «Тульские новости», Петрунин долгое время боролся с коронавирусом.
Петрунин родился 27 февраля 1976 года в городе Вязники Владимирской области. Получил высшее образование во Владимирском госуниверситете по специальности «Менеджмент». В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию в Российском государственном социальном университете в Москве. Кандидат экономических наук.
В сентябре 2016 года баллотировался в Госдуму по спискам партии «Единая Россия», по результатам распределения мандатов был избран депутатом Государственной Думы седьмого созыва. В 2021 году успешно переизбрался в Госдуму восьмого созыва.