Умер депутат Госдумы Николай Петрунин

Депутат Госдумы от Тульской области Николай Петрунин умер в возрасте 46 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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«Николай Юрьевич с 2016 года представлял Тульскую область, был первым заместителем председателя комитета Госдумы по энергетике», — говорится в публикации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Петрунина. Он отметил, что парламентарий был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, а избиратели ему доверяли.

По информации источника издания «Тульские новости», Петрунин долгое время боролся с коронавирусом.

Петрунин родился 27 февраля 1976 года в городе Вязники Владимирской области. Получил высшее образование во Владимирском госуниверситете по специальности «Менеджмент». В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию в Российском государственном социальном университете в Москве. Кандидат экономических наук.