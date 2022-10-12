Захарова сравнила США с волком из сказки про семерых козлят

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила США с волком из сказки «Волк и семеро козлят».

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Таким образом дипломат прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в СБ Белого дома Джона Кирби о том, что Россия якобы не демонстрирует признаков готовности к переговорам. Чиновник также отметил, что Вашингтон хотел бы скорейшего урегулирования украинского конфликта посредством дипломатии.

«Вы помните, да? «Козлятушки, ребятушки, ваша мать пришла, молока принесла... Дверь только откройте и впустите. Вот это примерно то же самое», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что «миролюбивые» США совершили «два антиконституционных государственных переворота» на Украине. По словам Захаровой, поставляя Киеву оружие и проплачивая все виды военно-технической поддержки, Вашингтон «заявляет о мире».

Представитель МИД РФ назвала такой мир «шнобелевской премией мира».