Глава ОАЭ раскрыл Путину позицию Украины по ряду вопросов

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время проведенных во вторник с президентом России Владимиром Путиным переговоров подтвердил готовность своей страны быть посредником между РФ и Украиной. Об этом в среду сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

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В ходе встречи, отмечает агентство, Путин подчеркнул, что российская сторона ценит усилия, предпринятые ОАЭ, которые подтвердили свою готовность продолжать посреднические действия. Президент ОАЭ в этой связи проинформировал Путина "о позиции украинской стороны по ряду вопросов", - указывает WAM.

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Как говорится в сообщении, российский президент "подробно информировал главу ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС и о мерах, принимаемых российской стороной для обеспечения безопасности в данном контексте".

Кроме того, в ходе переговоров президенты двух стран обсудили "различные аспекты двустороннего сотрудничества, указав на их ускоренный рост". Путин и Аль Нахайян выразили удовлетворение состоянием и прогрессом в отношениях между Россией и ОАЭ.

Ранее во вторник, в начале встречи с российским президентом Аль Нахайян сообщил, что торговый оборот между ОАЭ и Россией за последние приблизительно три года удвоился и увеличился с 2,5 млрд долларов до 5 млрд долларов. По его словам, в настоящее время в ОАЭ работает 4 тыс. российских компаний, а число туристов из России, посещающих ОАЭ, достигло 500 тыс.