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33 минуты назад

МИД Швейцарии вызвал российского посла после ударов по Украине

Газета.Ru

Государственный секретарь Швейцарии Ливия Ле заявила, что МИД страны вызвал российского посла после ударов по Украине. Об этом она написала в своем Twitter.

МИД Швейцарии вызвал российского посла
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, Швейцария осуждает авиаудары и призывает Россию уважать международное право.

«После российских авиаударов по жилым районам во многих городах Украины я вызвала российского посла», — написала она.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что удары по Украине 10 октября еще больше укрепляют обязательство поддерживать Киев.

По его словам, западные страны в ближайшем будущем планируют усиливать санкционное давление на Россию, а также поддерживать Украину, — столько, сколько будет необходимо.

Байден отметил, что Россия несет ответственность за зверства и военные преступления на территории Украины. США настроены на то, чтобы привлекать президента РФ Владимира Путина и Россию к ответственности за это, отметил он в тексте.

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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