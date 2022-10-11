МИД Швейцарии вызвал российского посла

Государственный секретарь Швейцарии Ливия Ле заявила, что МИД страны вызвал российского посла после ударов по Украине. Об этом она написала в своем Twitter.

По ее словам, Швейцария осуждает авиаудары и призывает Россию уважать международное право.

«После российских авиаударов по жилым районам во многих городах Украины я вызвала российского посла», — написала она.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что удары по Украине 10 октября еще больше укрепляют обязательство поддерживать Киев.

По его словам, западные страны в ближайшем будущем планируют усиливать санкционное давление на Россию, а также поддерживать Украину, — столько, сколько будет необходимо.