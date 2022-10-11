В России высказались о возможности встречи Путина и Зеленского на саммите G20

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Препятствия для встречи

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«Если вопрос связан с тем, будет ли использовано проведение саммита как переговорная площадка для очной встречи и обсуждения какого-то круга проблем между Путиным и Зеленским, я лично такую возможность исключаю», — сказал депутат.

По мнению парламентария, это связано с позициями сторон, а также повесткой мероприятия, на которой, по его мнению, неуместно обсуждать вопросы, связанные с проведением специальной военной операции России на Украине.

«Ход специальной военной операции России на территории Украины этого не предполагает, эта операция находится в иной фазе. Сам Зеленский сделал много политических заявлений вплоть до подписания неких законодательных актов, которые исключают возможность его переговоров с Владимиром Путиным. Встречи проходят не для того, чтобы попить чай или обсудить вопросы погоды, а для того, чтобы подвинуть решение проблем и желательно достичь каких-то договоренностей», — утверждает Дмитрий Новиков.

"На данный момент нет никаких предпосылок, чтобы такая встреча могла состояться". Дмитрий Новиков, депутат Госдумы

Другая повестка

Встреча, которая пройдет в Индонезии 15-16 ноября, имеет собственное целеполагание, собственную повестку дня, считает депутат. По его мнению, руководители стран, которые приедут на этот саммит, будут прежде всего работать по той повестке, которая давно назначена.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди официально подтвердила, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

"Москва и Киев находятся гораздо ближе друг к другу, чем Москва и Киев находятся к Индонезии. Поэтому я вообще не вижу здесь никакой связи, почему нужно в Индонезию тащить вопросы, связанные с российско-украинским контекстом". Дмитрий Новиков, депутат Госдумы.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что лидер украинского государства еще не принял окончательного решения, будет ли он участвовать в саммите G20 на Бали. Российская сторона пока не комментировала информацию.