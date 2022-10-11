Путин встретился с директором МАГАТЭ

«Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью. Очень рассчитываем на то, что, благодаря и вашим усилиям, нам удастся всю эту риторику на этот счет снижать», — сказал глава государства.