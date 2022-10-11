Медведев назвал самый быстрый способ эскалации конфликта на Украине

Поставка Украине дальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО) — самый быстрый способ эскалации конфликта. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев назвал власти Украины «психами» и посоветовал руководителям США и НАТО подумать, прежде чем поставлять им оружие.

«Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», — заявил политик.

Он отметил, что после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, и это последствие он назвал необратимым.