В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
54 минуты назад

Захарова прокомментировала заявления Болтона о Путине

ТАСС

Заявление Джона Болтона, бывшего помощника по национальной безопасности президента США, о том, что президент РФ Владимир Путин в случае применения ядерного оружия якобы станет "законной военной целью", является показателем здоровья американского политика, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала заявления Болтона о Путине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне кажется, что это показатель здоровья Болтона", - отметила Захарова, комментируя соответствующее заявление политика, в 2018-2019 гг. работавшего в администрации Дональда Трампа.

Она напомнила, что подобная риторика из уст Болтона "сквозила всегда", в частности, когда он грозился сбросить бомбы на Иран.

"Это, по большому счету, одиозная фигура для самих американских политиков. Болтон, [Майкл] Макфол (бывший посол США в РФ - прим. ТАСС) - это все люди одного маргинального порядка", - подчеркнула дипломат.

Захарова также отметила, что характеристикой состояния Болтона является тот факт, что он кидался в своих подчиненных различными предметами.

Политика,Джон Болтон,Мария Захарова,Дональд Трамп,Владимир Путин,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители