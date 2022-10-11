Захарова прокомментировала заявления Болтона о Путине

Заявление Джона Болтона, бывшего помощника по национальной безопасности президента США, о том, что президент РФ Владимир Путин в случае применения ядерного оружия якобы станет "законной военной целью", является показателем здоровья американского политика, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мне кажется, что это показатель здоровья Болтона", - отметила Захарова, комментируя соответствующее заявление политика, в 2018-2019 гг. работавшего в администрации Дональда Трампа.

Она напомнила, что подобная риторика из уст Болтона "сквозила всегда", в частности, когда он грозился сбросить бомбы на Иран.

"Это, по большому счету, одиозная фигура для самих американских политиков. Болтон, [Майкл] Макфол (бывший посол США в РФ - прим. ТАСС) - это все люди одного маргинального порядка", - подчеркнула дипломат.