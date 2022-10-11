Захарова: Москва ответит, если Финляндия закроет генконсульство в Турку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге о незамедлительном ответе России в случае закрытия Финляндией генконсульства в городе Турку.

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»Хельсинки должны отдавать себе отчет в том, что практическое осуществление подобных инициатив повлечет незамедлительные ответные меры со стороны нашей страны», — сказала она в ответ на заявления мэра Турку Минны Арве о требованиях закрытия консульства РФ в городе.

По ее словам, у Финляндии не должно быть на этот счет «никаких иллюзий».

Ранее сообщалось, что мэр города на юго-западном побережье Финляндии — Турку Минна Арве предложила финскому внешнеполитическому ведомству закрыть консульство РФ.

Арве отметила, что на фоне российской спецоперации на Украине у жителей города нет интереса в получении туристических виз в Россию.