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29 минут назад

Захарова: Москва незамедлительно ответит, если Финляндия закроет генконсульство в Турку

Газета.Ruиещё 1

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге о незамедлительном ответе России в случае закрытия Финляндией генконсульства в городе Турку.

Захарова: Москва ответит, если Финляндия закроет генконсульство в Турку
Фото: РИА «Новости» РИА «Новости»

»Хельсинки должны отдавать себе отчет в том, что практическое осуществление подобных инициатив повлечет незамедлительные ответные меры со стороны нашей страны», — сказала она в ответ на заявления мэра Турку Минны Арве о требованиях закрытия консульства РФ в городе.

По ее словам, у Финляндии не должно быть на этот счет «никаких иллюзий».

Ранее сообщалось, что мэр города на юго-западном побережье Финляндии — Турку Минна Арве предложила финскому внешнеполитическому ведомству закрыть консульство РФ.

Арве отметила, что на фоне российской спецоперации на Украине у жителей города нет интереса в получении туристических виз в Россию.

3 августа администрация финского города Турку расторгла договор с российским генеральным консульством на аренду ряда объектов недвижимости, включая переоборудованное в церковь здание.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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