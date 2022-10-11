Россия намерена результативно и эффективно достигать поставленных целей по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что у Москвы нет цели сделать «кому-то хуже».

«Нам главное, чтобы нам было лучше, поэтому мы должны достигать поставленных целей результативно и эффективно, что собственно и происходит», - заметил он.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, проводится демилитаризация и денацификация Украины.