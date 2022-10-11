Путин продлил действие специальных экономических мер для безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин продлил действие специальных экономических мер, введенных для обеспечения безопасности России, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«В целях защиты национальных интересов РФ <...> постановляю продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года», — говорится в тексте документа.

Он поручил правительству обеспечить необходимые для исполнения указа меры.

Документ продлил действие продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из тех государств, которые ввели или подержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма к России.

Эмбарго первоначально действовало в отношении поставок продукции из США, Евросоюза, Австралии, Канады и Норвегии, в 2015 году в этот список были включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, в 2016 годом — Украина, в 2020-м — Великобритания, которая вышла из состава ЕС.