В ходе переговоров в Стамбуле Россия готова была урегулировать ситуацию на предложенных Украиной условиях, но достижению соглашения помешали США и Великобритания. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет «Коммерсант».

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Делегации России и Украины начали вести переговоры в первые дни после начала спецоперации РФ. В последний раз о прогрессе в них Россия сообщала в конце марта. В настоящее время российско-украинские мирные переговоры приостановлены по инициативе украинской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал условием их возобновления возвращение Россией «всех территорий, утраченных с 24 февраля».

По словам Лаврова, стороны были близки к заключению мирного соглашения еще в марте, на переговорах в Стамбуле.

«Мы сидели за переговорным столом с украинской делегацией в конце марта, когда в Стамбуле был согласован подход к урегулированию этой ситуации на принципах, предложенных украинцами, и они нас устраивали в той ситуации»,— пояснил глава МИД России в эфире программы «60 минут».

Однако эти переговоры были прекращены «по прямому приказу США и Лондона», заметил он.

«Стамбульский раунд переговоров был начат по просьбе Украины, мы откликнулись позитивно. Сами инициаторы этого процесса по окрику из-за океана прекратили»,— констатировал Лавров.

Он также подчеркнул, что Россия «никогда на переговоры не напрашивалась».

Президент России Владимир Путин 30 сентября, в ходе своего выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав страны новых регионов, призвал киевский режим прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. При этом он подчеркнул, что выбор населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, проголосовавших на референдумах о вхождении в состав России, не подлежит обсуждению.