Лавров: реформа Совета Безопасности ООН назрела

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реформа Совбеза ООН назрела. По мнению главы МИД России, в Совете не хватает развивающихся стран и этот момент должен быть урегулирован.
"Когда из 15 членов Совета Безопасности в прошлом году шесть, а в будущем году с учетом переизбрания непостоянных членов уже будет семь западных стран, почти половина, конечно, это никуда не годится, конечно, это не репрезентативный состав", - заявил Лавров в эфире "России-1".
В сентябре президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что США выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что под реформой ООН Запад подразумевает превращение Совбеза организации в бесхребетную и послушную структуру.