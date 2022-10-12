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1 час назад

Лавров: реформа Совета Безопасности ООН назрела

Газета.Ruиещё 3

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реформа Совбеза ООН назрела. По мнению главы МИД России, в Совете не хватает развивающихся стран и этот момент должен быть урегулирован.

Лавров: реформа Совета Безопасности ООН назрела
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

"Когда из 15 членов Совета Безопасности в прошлом году шесть, а в будущем году с учетом переизбрания непостоянных членов уже будет семь западных стран, почти половина, конечно, это никуда не годится, конечно, это не репрезентативный состав", - заявил Лавров в эфире "России-1".

В сентябре президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что США выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что под реформой ООН Запад подразумевает превращение Совбеза организации в бесхребетную и послушную структуру.

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