Лавров: реформа Совета Безопасности ООН назрела

"Когда из 15 членов Совета Безопасности в прошлом году шесть, а в будущем году с учетом переизбрания непостоянных членов уже будет семь западных стран, почти половина, конечно, это никуда не годится, конечно, это не репрезентативный состав", - заявил Лавров в эфире "России-1".