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27 минут назад

Лавров: американцы давно участвуют в украинском конфликте

Мария Иванова

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США де-факто давно участвуют в украинском конфликте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир программы «60 минут».

Лавров: американцы давно участвуют в украинском конфликте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лаврова, США не только вооружают Киев, но также предоставляют Украине разведывательные данные со спутников.

Также министр подчеркнул, что Россия не получала от США «никаких серьезных предложений» переговоров по украинскому кризису.

Замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель ранее заявил, что Штаты не будут напрямую участвовать в украинском конфликте, пока не произошло прямого нападения на США или их союзников по НАТО.

Он подчеркивал, что Вашингтон не будут отправлять свою армию для участия в боевых действиях на Украине.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,Госдеп США,
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