Лавров высказался об изменении задач спецоперации

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что задачи спецоперации на Украине не меняются. Об этом он заявил интервью для программы «60 минут», которое опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.
«Задачи СВО не меняются. Украина не должна быть государством, которому все дозволено», — заявил Лавров.
Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
10 октября на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу — местные СМИ сообщали о взрывах на объектах критической инфраструктуры по всей стране. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины. 11 октября Вооруженные силы РФ продолжили удары по военным и инфраструктурным объектам.