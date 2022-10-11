Лавров высказался об изменении задач спецоперации

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что задачи спецоперации на Украине не меняются. Об этом он заявил интервью для программы «60 минут», которое опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.

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«Задачи СВО не меняются. Украина не должна быть государством, которому все дозволено», — заявил Лавров.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».