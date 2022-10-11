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38 минут назад

Лавров высказался об изменении задач спецоперации

Никита Бородкин

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что задачи спецоперации на Украине не меняются. Об этом он заявил интервью для программы «60 минут», которое опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.

Лавров высказался об изменении задач спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Задачи СВО не меняются. Украина не должна быть государством, которому все дозволено», — заявил Лавров.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

10 октября на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу — местные СМИ сообщали о взрывах на объектах критической инфраструктуры по всей стране. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины. 11 октября Вооруженные силы РФ продолжили удары по военным и инфраструктурным объектам.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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