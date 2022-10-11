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59 минут назад

Лавров посоветовал западным политикам прекратить спекуляции о ядерной угрозе

Газета.Ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» посоветовал западным политикам прекратить раздувать ядерную угрозу.

Лавров посоветовал западным политикам прекратить спекуляции о ядерной угрозе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обращаюсь через вас с таким призывом ко всем тем, кто этой ситуацией и темой интересуется и пытается ее освещать в публичном пространстве. Не надо ее искусственно разогревать», — заявил Лавров.

Он добавил, что аналитикам и политологам на Западе проявлять максимальную ответственность в своих публичных заявлениях.

Ранее экс-председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Маллен призвал Белый дом «сделать все, что в наших силах», чтобы вернуть Россию и Украину за стол переговоров.

Адмирал в отставке также выразил уверенность, что к ядерным угрозам России следует относиться серьезно, поскольку риск применения тактического ядерного оружия велик. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы Соединенных Штатов к скорейшему урегулировании конфликта на Украине мирным путем являются «лицемерием».

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,Объединенный комитет начальников штабов армии США,МИД России,
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