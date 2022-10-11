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30 минут назад

Кадыров заявил о безвозвратно упущенном шансе на перемирие на Украине

Lenta.ruиещё 5

Шанс на какое-либо перемирие на Украине безвозвратно упущен. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Кадыров: шанс на перемирие безвозвратно упущен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сложившейся ситуации он обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его соратников.

«То, что происходит сегодня, возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что ни одно действие в этом мире не должно оставаться без ответа.

Кадыров отреагировал на удары по инфраструктуре Украины

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил президента Украины с международным террористом Усамой бен Ладеном. По мнению Володина, с ними нельзя вести никакие переговоры.

Ранее глава Чечни обратился к президенту Зеленскому и задал ему вопрос после нанесения Россией ударов по критической инфраструктуре Украины. Кроме того, Кадыров в вопросительной форме напомнил Зеленскому об обстрелах Донбасса, гибели мирных людей, атаках на Запорожскую атомную электростанцию и ударах по мостам.

10 октября Зеленский подтвердил ракетные удары по критической инфраструктуре по всей Украине.

Политика,Владимир Зеленский,Вячеслав Володин,Рамзан Кадыров,Госдума,
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