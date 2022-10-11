Пригожин обратился к российским депутатам

«Те люди, которые годами говорили с трибун, должны начать что-то делать. Где эти сплоченные коммунисты из КПРФКПРФ, где радеющая за Россию ЛДПРЛДПР, которая оставшись без Жириновского, все мы видим, превратилась в "клоунаду"», — сказал Пригожин.