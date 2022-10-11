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16 минут назад

Пригожин призвал российских депутатов вступать в ЧВК «Вагнер»

Lenta.ru

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин призвал российских депутатов вступать в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и идти на фронт.

Пригожин обратился к российским депутатам
Фото: ТАССТАСС

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Его комментарий опубликовала пресс-служба «Конкорда» во «ВКонтакте».

В обращении к депутатам Госдумы российский бизнесмен подчеркнул, что сейчас важна консолидация общества.

«Те люди, которые годами говорили с трибун, должны начать что-то делать. Где эти сплоченные коммунисты из КПРФКПРФ, где радеющая за Россию ЛДПРЛДПР, которая оставшись без Жириновского, все мы видим, превратилась в "клоунаду"», — сказал Пригожин.

Политика,Евгений Пригожин,КПРФ,ЛДПР,Госдума,
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