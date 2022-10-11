Володин сравнил Зеленского с бен Ладеном

Президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказы о проведении терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими крупнейшими террористами. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Он напомнил о регулярных обстрелах украинской стороной атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийствах общественных деятелей, диверсии на Крымском мосту.

«Киевский режим стал террористическим. (…) Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами», - констатировал Володин.

Спикер Госдумы также подчеркнул, что те западные страны, которые поддерживают режим Зеленского, «спонсируют терроризм», и напомнил правило, что с террористами не договариваются.

10 октября по всей территории Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях, в результате которых возникли перебои с электроснабжением в ряде регионов страны.