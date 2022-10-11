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29 минут назад

Рогов заявил о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

Алиса Селезнёва

Член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов рассказал в своем Telegram-канале, что во временно подконтрольном Киеву городе Запорожье сегодня утром были слышны не менее 16 взрывов.

«Начиная с 6:03 на протяжении 40 минут в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум 16 взрывов. Воздушная тревога заработала после третьего из них», - заявил он.

По словам Рогова, была слышна работа украинских систем противовоздушной обороны, в городе возникли пожары и есть перебои с электроснабжением.

«Военная поддержка уже в пути». Как Запад отреагировал на удары по Украине

При этом он особо отметил, что удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым в качестве военных баз и мест хранения оружия.

«Высокоточные крылатые ракеты не несут угрозы мирному населению», - заявил он.

Напомним, что утром 10 октября воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

На совещании Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что целью массированного удара была энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины. Российский лидер обвинил Украину в совершении терактов на российской территории и заявил, что если они продолжатся - «ответ будет жестким и по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз».

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