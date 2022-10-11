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37 минут назад

Володин заявил, что Зеленский, приказывая совершать теракты, встал в ряд с бен Ладеном

ТАСС

Страны, которые поддерживают президента Украины Владимира Зеленского, спонсируют терроризм, а киевский режим стал террористическим. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник.

Володин сравнил Зеленского с бен Ладеном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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"Киевский режим стал террористическим. <…> Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются", - написал он в своем Telegram-канале.

Он также считает, что Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами.

"Действия Зеленского привели к страданиям украинского народа, который фактически находится в заложниках его нацистской политики", - добавил Володин.

Политика,Владимир Зеленский,Вячеслав Володин,Госдума,
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