Володин сравнил Зеленского с бен Ладеном

Страны, которые поддерживают президента Украины Владимира Зеленского, спонсируют терроризм, а киевский режим стал террористическим. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник.
"Киевский режим стал террористическим. <…> Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются", - написал он в своем Telegram-канале.
Он также считает, что Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами.
"Действия Зеленского привели к страданиям украинского народа, который фактически находится в заложниках его нацистской политики", - добавил Володин.