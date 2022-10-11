Рябков сделал заявление по поводу ядерного оружия и РФ

Российские власти не угрожают никому применением оружия массового поражения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

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По его словам, на фоне происходящих на Украине событий на Западе вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь изобличить Москву. Речь идет о Соединенных Штатах и зависимых от Вашингтона государствах. Эти страны, по словам дипломата, пытаются повернуть ситуацию так, будто Москва готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает.

Дипломат напомнил, что в утвержденном указом российского лидера Владимира Путина документе об основах государственной политики в области ядерного сдерживания определены условия применения такого оружия. Так, власти России оставляют за собой право применить ядерное оружие в случае поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию РФ или ее союзников.

Также Москва может ответить в случае применения в отношении РФ ядерного или других видов оружия массового поражения. По словам Рябкова, воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил, также будет означать применение ядерного оружия российскими властями.