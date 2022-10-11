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10 минут назад

Рябков заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия

Елена Прошина

Российские власти не угрожают никому применением оружия массового поражения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Рябков сделал заявление по поводу ядерного оружия и РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на фоне происходящих на Украине событий на Западе вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь изобличить Москву. Речь идет о Соединенных Штатах и зависимых от Вашингтона государствах. Эти страны, по словам дипломата, пытаются повернуть ситуацию так, будто Москва готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает.

Дипломат напомнил, что в утвержденном указом российского лидера Владимира Путина документе об основах государственной политики в области ядерного сдерживания определены условия применения такого оружия. Так, власти России оставляют за собой право применить ядерное оружие в случае поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию РФ или ее союзников.

Также Москва может ответить в случае применения в отношении РФ ядерного или других видов оружия массового поражения. По словам Рябкова, воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил, также будет означать применение ядерного оружия российскими властями.

Кроме того из документа президента следует, что антироссийская агрессия с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, также может спровоцировать на ядерный удар со стороны России.

Политика,Сергей Рябков,Владимир Путин,МИД России,
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