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7 минут назад

Антонов предупредил США о красных линиях из-за поставок вооружений Киеву

Елена Прошина

Продолжая поставки вооружений украинским властям Соединенные Штаты и их союзники вплотную приблизились к «красной линии», сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Антонов предупредил США о красных линиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он призвал прекратить «накачивание» Украины смертоносными вооружениями, что может привести к новым жертвам и разрушениям, а также дальнейшему затягиванию конфликта. По словам дипломата, заявления администрации американского президента о намерении продолжать поддержку Киева вооружениями воспринимаются «как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта».

Как отметил Антонов, к дальнейшей эскалации конфликта и усилению риска столкновения России и Североатлантического альянса может привести предоставление украинским властям разведданных, инструкторов и ориентировки по ведению боевых действий. Посол указал, что Киев применяет оружие против гражданской инфраструктуры, жилых домов.

Ранее руководство США обещало предоставить Украине военную технику, в том числе средства ПВО.

Политика,Анатолий Антонов,НАТО,
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