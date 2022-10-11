Антонов предупредил США о красных линиях

Продолжая поставки вооружений украинским властям Соединенные Штаты и их союзники вплотную приблизились к «красной линии», сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

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Он призвал прекратить «накачивание» Украины смертоносными вооружениями, что может привести к новым жертвам и разрушениям, а также дальнейшему затягиванию конфликта. По словам дипломата, заявления администрации американского президента о намерении продолжать поддержку Киева вооружениями воспринимаются «как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта».

Как отметил Антонов, к дальнейшей эскалации конфликта и усилению риска столкновения России и Североатлантического альянса может привести предоставление украинским властям разведданных, инструкторов и ориентировки по ведению боевых действий. Посол указал, что Киев применяет оружие против гражданской инфраструктуры, жилых домов.