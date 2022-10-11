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1 час назад

Захарова заявила, что украинский кризис Евросоюз «смастерил сам, своими руками»

RT на русском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила главе евродипломатии Жозепу Боррелю, что украинский кризис Брюссель «смастерил сам, своими руками».

Захарова: Украинский кризис Евросоюз «смастерил сам, своими руками»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом Захарова прокомментировала слова Борреля о том, что благополучие Евросоюза базировалось на дешёвых энергоресурсах из России.

Официальный представитель российского МИД в своём Telegram-канале отметила, что ЕС лишился российских энергоресурсов из-за того, что европейская политическая элита действовала исключительно в интересах Вашингтона.

«Весь кризис вокруг Украины Брюссель смастерил сам, своими руками», — написала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз платит бешеные деньги США за газ, лишая свою экономику конкурентоспособности.

Политика,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД России,ЕС,
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