Захарова: Украинский кризис Евросоюз «смастерил сам, своими руками»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила главе евродипломатии Жозепу Боррелю, что украинский кризис Брюссель «смастерил сам, своими руками».

Таким образом Захарова прокомментировала слова Борреля о том, что благополучие Евросоюза базировалось на дешёвых энергоресурсах из России.