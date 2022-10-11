Россия не добилась немедленного голосования по резолюции о референдумах

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с предложением о немедленном голосовании по резолюции западных стран, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу о вхождении в состав России, сообщает РИА Новости.

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При этом председатель Генеральной ассамблеи всемирной организации Чаба Короши данную инициативу не поддержал.

«Мы проголосовали, а затем предложили дебаты по этому вопросу», — сказал российский дипломат.

Короши ответил, что согласно практике, предполагаются дебаты, а потом голосование. По словам российского постпреда, избранный сценарий выгоден «известно кому». Он выразил сожаление принятым решением и методами ведения заседания.

Специальная сессия Генеральной ассамблеи была посвящена кризису вокруг Украины.