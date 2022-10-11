Россия не добилась немедленного голосования по резолюции о референдумах

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с предложением о немедленном голосовании по резолюции западных стран, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу о вхождении в состав России, сообщает РИА Новости.
При этом председатель Генеральной ассамблеи всемирной организации Чаба Короши данную инициативу не поддержал.
«Мы проголосовали, а затем предложили дебаты по этому вопросу», — сказал российский дипломат.
Короши ответил, что согласно практике, предполагаются дебаты, а потом голосование. По словам российского постпреда, избранный сценарий выгоден «известно кому». Он выразил сожаление принятым решением и методами ведения заседания.
Специальная сессия Генеральной ассамблеи была посвящена кризису вокруг Украины.
30 сентября Соединенные Штаты и Албания вынесли на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции, которая осуждает прошедшие в Донецкой и Луганской Народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях референдумы. Москва наложила вето на этот документ. При голосовании воздержались Бразилия, Габон, Индия и Китай.