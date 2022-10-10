Аксёнов заявил о новом этапе спецоперации после ударов по Украине

Удары по Украине 10 октября являются новым этапом специальной военной операции, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Это новый этап специальной военной операции», — приводит РИА Новости слова Аксёнова в эфире «Соловьёв.Live».
Он выразил надежду, что это была «не разовая акция».
По его словам, выбранная стратегия является правильной, и если она будет продолжена, то всё быстро закончится.
Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.
Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в России ответ Москвы будет жёстким.