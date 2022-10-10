В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
35 минут назад

Аксёнов назвал удары по Украине 10 октября новым этапом спецоперации

RT на русском

Удары по Украине 10 октября являются новым этапом специальной военной операции, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Аксёнов заявил о новом этапе спецоперации после ударов по Украине
Фото: ТАССТАСС

«Это новый этап специальной военной операции», — приводит РИА Новости слова Аксёнова в эфире «Соловьёв.Live».

Он выразил надежду, что это была «не разовая акция».

По его словам, выбранная стратегия является правильной, и если она будет продолжена, то всё быстро закончится.

"Сложный день": Зеленский обратился к населению Украины

Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в России ответ Москвы будет жёстким.

Политика,взрывы киев,Сергей Аксенов,Владимир Путин,Минобороны России,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители