В ООН открыто проголосуют по резолюции о референдумах в Донбассе

Генассамблея ООН поддержала инициативу Албании в отношении открытого голосования по американской резолюции с осуждением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, решение было принято большинством: 107 делегаций поддержали предложение, 13 выступили против, 39 воздержались.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предложил провести тайное голосование по проекту американской резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей прошедшие референдумы. Как отметил дипломат на заседании специальной сессии ГА, предложение российской делегации состоит в том, чтобы «поставить вопрос о принятии решения тайным голосованием». В свою очередь, албанская делегация запросила провести открытое голосование.