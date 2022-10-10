Раскрыта цель встречи президента ОАЭ с Путиным

Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммеда бен Зайда аль-Нахайяна в Россию будет касаться Украины и посредничества в конфликте. Такую цель поездки назвали Financial Times (FT) три источника, знакомые с текущей позицией ОАЭ.

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Собеседники издания рассказали, что аль-Нахайян может «разумно поговорить» с российским лидером Владимиром Путиным и «остановить дрейф к ядерной конфронтации».