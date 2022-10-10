Бастрыкин дал поручение после объявления Украиной в розыск Медведева

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В ведомстве подчеркнули, что уголовное дело будет возбуждено против должностных лиц СБУ «в связи с незаконным привлечением [Дмитрия Медведева] к уголовной ответственности».

СБУ объявила зампредседателя Совбеза в розыск по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отметили в СК.

По оценке СК, должностные лица СБУ приняли решение на основе надуманных оснований, в противоречии с законом.