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1 час назад

СК РФ заведет дело на СБУ за незаконное преследование Медведева

Илья Родин

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против Службы безопасности Украины в связи с незаконным уголовным преследованием зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

Бастрыкин дал поручение после объявления Украиной в розыск Медведева
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве подчеркнули, что уголовное дело будет возбуждено против должностных лиц СБУ «в связи с незаконным привлечением [Дмитрия Медведева] к уголовной ответственности».

СБУ объявила зампредседателя Совбеза в розыск по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отметили в СК.

По оценке СК, должностные лица СБУ приняли решение на основе надуманных оснований, в противоречии с законом.

Киев объявил в розыск Медведева и Захарову

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск порядка 700 высокопоставленных политиков и военачальников России. В частности, в список попали министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политика,Владимир Колокольцев,Александр Бастрыкин,Сергей Шойгу,Вячеслав Володин,Дмитрий Медведев,Следственный комитет,СБУ,Госдума,
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