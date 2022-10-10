Бастрыкин дал поручение после объявления Украиной в розыск Медведева

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против Службы безопасности Украины в связи с незаконным уголовным преследованием зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.
В ведомстве подчеркнули, что уголовное дело будет возбуждено против должностных лиц СБУ «в связи с незаконным привлечением [Дмитрия Медведева] к уголовной ответственности».
СБУ объявила зампредседателя Совбеза в розыск по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отметили в СК.
По оценке СК, должностные лица СБУ приняли решение на основе надуманных оснований, в противоречии с законом.
Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск порядка 700 высокопоставленных политиков и военачальников России. В частности, в список попали министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Госдумы Вячеслав Володин.