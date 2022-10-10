Аксенов: Крымский мост может быть восстановлен в течение месяца

«Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась. Мы ожидаем что к 16 числу возможно восстановить грузовое сообщение. И я думаю, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены. По-крайней мере пока такие ожидания, путь понятен, все необходимые работы идут», - сказал Аксенов.