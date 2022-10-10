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1 час назад

Аксенов: Крымский мост может быть восстановлен в течение месяца-полутора

Агентство «Москва»

Крымский мост может быть восстановлен в течение месяца-полутора. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Аксенов: Крымский мост может быть восстановлен в течение месяца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась. Мы ожидаем что к 16 числу возможно восстановить грузовое сообщение. И я думаю, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены. По-крайней мере пока такие ожидания, путь понятен, все необходимые работы идут», - сказал Аксенов.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что работа по восстановлению Крымского моста ведется круглосуточно.

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